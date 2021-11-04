Дочь Заворотнюк заявила о предстоящей свадьбе

Дочь звезды телесериала «Моя прекрасная няня» Анастасии Заворотнюк Анна заявила, что скоро выходит замуж, об этом она рассказала в своем Instagram-аккаунте.

В Stories дочь актрисы предложила поклонникам узнать о ней правду. Часть вопросов фанатов касался личной жизни девушки. Они поинтересовались, замужем ли наследница. Анна Заворотнюк подтвердила, что обручена. Она не стала называть дату предстоящей свадьбы и имя своего избранника.

Известно, что с возлюбленным россиянка познакомилась во время учебы в Нью-Йорке. Молодые люди встречаются более шести лет, с начала 2021 года они проживают вместе в Москве.

В июле Анна Заворотнюк призналась, что уже два года у нее есть проблемы с ментальным здоровьем. Девушку преследуют депрессия, угнетенное настроение, тревога и панические атаки. Сначала она глушила их сильными препаратами и сделала только хуже своему организму. Последний год дочь звезды обращается за помощью к специалистам.