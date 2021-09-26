Дочь Заворотнюк ответила на вопрос о состоянии матери

Дочь актрисы Заворотнюк на вопрос о ее состоянии заявила, что «все будет хорошо»

Дочь российской артистки Анастасии Заворотнюк Анна рассказала о состоянии матери. Об этом девушка сообщила в Instagram-сторис.

Так, дочь актрисы ответила на вопрос одного из пользователей сети о здоровье актрисы, назвав ее «бойцом». Девушка подчеркнула, что «все будет хорошо». Тем не менее просьба выложить совместную фотографию вызвала у Анны недоумение.

«Совместное фото мы не выложим. Для чего это?» — отказала подписчику девушка.

Ранее в июле дочь Заворотнюк призналась, что из-за коронавируса начала чувствовать заложенность в ушах. Кроме того, у девушки окончательно пропали обоняние и вкус.

Анастасии Заворотнюк диагностировали рак мозга в 2019 году после того, как у нее начались сильные головные боли. Ее представители отказываются комментировать ее состояние. Предполагается, что в настоящее время артистка проходит курс лечения вне больницы.