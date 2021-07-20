У заразившейся коронавирусом дочери Заворотнюк ухудшился слух

У дочери российской артистки Анастасии Заворотнюк Анны ухудшился слух. Об этом она сообщила в Instagram-сторис.

Заразившаяся коронавирусом дочь актрисы рассказала, что начала чувствовать заложенность в ушах. Кроме того, у нее окончательно пропали запахи и вкусы. «Говорят, что у нового штамма есть такой симптом. В общем, действительно болезнь крайне неприятная. Берегите себя», — написала она.

19 июля стало известно, что Анна Заворотнюк заразилась коронавирусом во время отдыха в Крыму. Блогерша предположила, что подхватила вирус в Ялте. «Там никто не соблюдает масочные меры, гуляешь по центру, и ощущение, что вируса не существует. Тысячи людей стоят вплотную друг к другу без масок», — поделилась Заворотнюк.

Она рассказала, что у нее поднялась температура до 38,5 градуса, которая сопровождалась слабостью и ломотой в теле. Вызванный на дом врач провел экспресс-тестирование на коронавирус, и два теста показали положительный результат.