Дочь Анастасии Заворотнюк заразилась коронавирусом на отдыхе в Ялте

Анна Заворотнюк, дочь российской артистки Анастасии Заворотнюк, заразилась коронавирусом во время отдыха в Крыму. Об этом она сообщила в сторис своего Instagram.

Блогер предположила, что подхватила вирус в Ялте. «Там никто не соблюдает масочные меры, гуляешь по центру, и ощущение, что вируса не существует. Тысячи людей стоят вплотную друг к другу без масок», — поделилась Заворотнюк.

Девушка рассказала, что первыми симптомами стали потеря обоняния и вкуса, затем у нее поднялась температура до 38.5 градуса, которая сопровождалась слабостью и ломотой в теле. Вызванный на дом врач провел экспресс-тестирование на коронавирус, и два теста показали положительный результат.

25-летняя дочь Заворотнюк отметила, что планировала вакцинироваться, но «проблема отпала сама собой» из-за заражения.

Режим самоизоляции вместе с Анной Заворотнюк соблюдает ее молодой человек. Возлюбленные проводят все время в кровати за просмотром сериалов.

Ранее в июле Заворотнюк рассказала своим подписчикам в Instagram о своих ментальных проблемах со здоровьем. Девушка живет с депрессией, тревогой и паническими атаками. Она поделилась, что борется с болезнью уже более двух лет. На протяжении года Заворотнюк применяла сильные препараты, которыми нанесла большой вред своему организму. Оставшийся год она решила бороться с депрессией с помощью специалистов.