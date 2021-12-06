В Северной Осетии обустроят тропу к древнему высокогорному храму

В Северной Осетии планируют обустроить тропу к древней Зругской церкви XI-XII веков — храм отреставрируют к 2022 году. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на врио министра строительства и архитектуры республики Константина Моргоева.

Отмечается, что реставрация Зругского храма началась в 2020 году, она ведется в рамках подготовки к празднованию 1100-летия крещения Алании. Так, уже устранено обрушение здания и проведено берегоукрепление протекающей по ущелью реки Зругдон. В ближайшее время планируется обустроить подъезд к церкви.

«Этот, пожалуй, самый знаковый из реставрируемых объектов культурного наследия, датированный XI-XII веками, уникален и для Северной Осетии, и для всей России в целом. Зругская церковь — один из самых древних сохранившихся до сегодняшнего дня православных храмов на территории нашей страны. Она находится в высокогорье, в недоступном месте, и мы планируем проложить туда туристическую тропу», — отметил Моргоев.

Зругский храм расположен в урочище Зруг в Алагирском районе Северной Осетии на высоте 2,1 тысячи метров над уровнем моря на древнем перевальном пути в Закавказье. Остатки росписей, которые сохранились на стенах храма, датируются XII веком. На сегодняшний день от фресок, изображающих сюжеты из Священного Писания, остались лишь красные контуры изображений, однако и они представляют большую ценность.

Ранее в ноябре художники Северной Осетии Аслан Хетагуров и Захар Валиев создали самые большие в России уличные мозаики в византийском стиле. Россияне более двух лет вручную собирали из смальты четыре огромных мозаичных иконы. На них изображены Иисус Христос, Богородица, Николай Чудотворец и Георгий Победоносец.

