Кавказские художники создали самые большие в России мозаики в византийском стиле

Художники Северной Осетии Аслан Хетагуров и Захар Валиев создали самые большие в России уличные мозаики в византийском стиле. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor.

Хетагуров и Валиев более двух лет вручную собирали из смальты четыре огромных мозаичных иконы. На них изображены Иисус Христос, Богородица, Николай Чудотворец и Георгий Победоносец.

Художники отправили свои произведения в Знаурский район Южной Осетии. Их поместили на стены башен строящегося монастыря.

Ранее были названы участники седьмого раунда всероссийского конкурса по выбору уникальных народных арт-объектов страны «Туту Арт», который стартовал 23 ноября. Голосование до 29 ноября на официальном сайте. Всего в соревновании участвуют 85 необычных арт-объектов, по одному от каждого региона России. Их разделили на 10 раундов по восемь и девять участников в каждом.