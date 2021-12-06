В США предложили разместить большую армию у границ России

Эксперт в области безопасности Дэниел Гур (Daniel Goure) предложил США разместить у границ России большую армию для получения подавляющего преимущества. Об этом он написал в своей статье для 19Fortyfive.

Гур считает, что США следует перенести штаб своей армии из Германии в Польшу, разместив его в Варшаве, а также отправить туда тяжелый бронетанковый корпус, чтобы он находился там на постоянной основе. Автор статьи также предложил оснастить Польшу новейшими американскими вооружениями и адаптировать ее войска для совместных операций с США.

По мнению обозревателя, США необходимо заблаговременное укрепить восточный фланг НАТО из-за отсутствия достаточных мощностей для переброски людей по морю во время войны. Так, во всех прифронтовых государствах НАТО нужно расположить существенные военные силы и дальнобойную артиллерию для поражения целей в глубине территории России и включить в арсенал перспективные разведывательные и ударные вертолеты.

Автор материала выразил мнение о том, что лучший способ «сдерживания» России — размещение больших и хорошо оснащенных сил на передовой, что станет «недвусмысленным сигналом» для Москвы. В случае боевых действий они повысят способность США проникать на территорию противника и уничтожать важные цели с самого начала конфликта, заключил Гур.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен счел угрозу Украине со стороны России «очень серьезной». Он добавил, что Вашингтон стремится к «стабильным, предсказуемым» отношениям с Москвой, однако в случае агрессии в сторону Украины Россия столкнется с определенными последствиями.

В Кремле заявляли, что Россия не собирается ни на кого нападать. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что Россия не готовила, не готовит и не будет готовить никаких наступлений ни на кого.