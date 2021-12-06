Росавиация проведет расследование инцидента с обледенением самолета S7, следовавшего в четверг, 2 декабря, по маршруту Магадан — Новосибирск. Об этом пишет РИА Новости.

«Руководитель Росавиации Александр Нерадько дал поручение провести расследование обстоятельств и причин серьезного авиационного инцидента, связанного с обледенением самолета Airbus 320-271N авиакомпании "Сибирь"», — говорится в сообщении.

При этом уточняется, что заниматься расследованием будет центральный аппарат ведомства. Председателем комиссии назначен начальник управления инспекции по безопасности полетов Росавиации Анвар Шайкамалов.

«Наземные и бортовые средства объективного контроля будут направлены на исследование в ФАУ "Авиарегистр России", где будет проведено математическое моделирование данной ситуации», — отметили в ведомстве и добавили, что в настоящее время проводится анализ качества противообледенительной обработки воздушного судна в аэропорту Магадана.

Ранее в декабре заслуженный пилот СССР, бывший заместитель министра гражданской авиации СССР Олег Смирнов назвал возможные причины обледенения едва не разбившегося самолета. Инцидент мог произойти из-за низкого качества реагента, которым его обрабатывали перед вылетом.

Об аварийной посадке самолета, летевшего из Магадана в Новосибирск, стало известно в пятницу, 3 декабря. Происшествие произошло накануне, 2 декабря. Почти сразу после взлета неожиданно выключился автопилот, а через секунду включился снова.

