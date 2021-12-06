Пострадавший в результате аварии на украинской ТЭС работник умер в реанимации

Сотрудник Бурштынской ТЭС на Украине скончался от полученных при аварии ожогов

На Украине в реанимации Ивано-Франковского ожогового центра скончался пострадавший при аварии на Бурштынской ТЭС работник станции. Он умер от полученных ожогов, врачи боролись за его жизнь с 28 ноября. О происшествии сообщили на странице ТЭС в Facebook.

Взрыв на станции случился 28 ноября. В результате разгерметизации котла седьмого энергоблока ТЭС произошел выброс газопаровой смеси. Аварию ликвидировали сотрудники службы по чрезвычайным ситуациям, энергоблок вывели из строя. От взрыва пострадали несколько человек, большинство из них получили ожоги разной степени тяжести. Всех их доставили в медучреждения столицы региона, город Ивано-Франковск.

Больше других пострадал машинист-обходчик, получивший до 60 процентов ожогов тела. Его доставили в областной ожоговой центр, где он получал круглосуточную медицинскую помощь. На станции сообщили, что снабжали медиков всеми необходимыми лекарствами.

Однако спасти пострадавшего не удалось. «Коллектив Бурштынской ТЭС выражает искренние соболезнования семье погибшего. Родные получат всю необходимую помощь от станции», — заверили представители ТЭС.

Предприятие принадлежит энергетической компании ДТЭК украинского олигарха Рината Ахметова.

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