Экипаж едва не разбившегося самолета S7 отстранили от полетов

S7: экипаж самолета, летевшего из Магадана в Новосибирск, отстранили от полетов

Экипаж самолета российской авиакомпании S7, летевшего из Магадана в Новосибирск, отстранили от полетов на время проведения расследования инцидента с аварийной посадкой в Иркутске. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу авиакомпании.

«Это стандартная процедура при расследовании подобных инцидентов», — отметили в пресс-службе и добавили, что контроль за наземным обслуживанием лайнеров в аэропорту Магадана будет ужесточен.

Ранее 6 декабря сообщалось, что Росавиация проведет расследование инцидента с обледенением самолета S7. Председателем комиссии назначен начальник управления инспекции по безопасности полетов Росавиации Анвар Шайкамалов. В ведомстве проведут математическое моделирование ситуации, из-за которой воздушное судно едва не разбилось, и анализ качества противообледенительной обработки лайнера.

2 декабря самолет авиакомпании S7, следовавший из Магадана в Новосибирск, совершил экстренную посадку в Иркутске из-за обледенения двигателей.