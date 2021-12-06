Лидер СДПГ Шольц раскрыл имена будущих глав Минобороны и Минздрава

Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) выдвинула на пост главы Министерства здравоохранения Карла Лаутербаха, место министра обороны займет глава Минюста Кристина Ламбрехт. Об этом заявил лидер СДПГ, будущий канцлер ФРГ Олаф Шольц, передает ТАСС.
Шольц также раскрыл имя будущего министра внутренних дел. МВД Германии впервые в истории страны возглавит женщина. По словам лидера СДПГ, Нэнси Фэзер, которая была членом фракции социал-демократов в парламенте земли Гессен, «очень хорошо известна в этой области».