Пульмонолог обвинил врачей в усугублении состояния Градского перед смертью

Врач-пульмонолог Сергей Пурясев раскритиковал врачей, которые позволили певцу Александру Градскому участвовать в шоу «Голос». Об этом он сообщил в эфире программы «Звезды сошлись».

По словам медика, перенесенный ковид усугубил состояние здоровья артиста. «Медики должны были не пускать его на передачу. Это было видно, что пагубно для него. Если идти таким путем, то мы будем терять наши таланты. Лановой ушел, тоже на сцене был. Это неблагоразумие. Усугубил коронавирус», – подчеркнул Пурясев.

По его мнению, самоотверженное отношение к работе, которым отличался музыкант, не должно становиться выше собственного здоровья. Из-за этого страдают и погибают талантливые люди.

Народный артист России Александр Градский умер в ночь на 28 ноября в 72 года. За два дня до этого певца экстренно госпитализировали с подозрением на инсульт. Несмотря на усилия врачей, спасти маэстро не удалось. Причиной смерти назван инфаркт головного мозга. Выдающийся композитор, певец и поэт похоронен 1 декабря на Ваганьковском кладбище в Москве.