52-летняя модель снялась топлес и взволновала фанатов

Датская супермодель Хелена Кристенсен приняла участие в откровенной фотосессии и взволновала фанатов. Соответствующая серия кадров и комментарии пользователей появились на ее странице в Instagram.

Для новой съемки 52-летняя знаменитость снялась в нескольких образах. Так, на одном фото она запечатлена в белой футболке с надписью 90's supermodel («супермодель 90-х») и черных кожаных штанах. На другом кадре Кристенсен позирует топлес в коричневых брюках модного дома Chanel и трикотажных перчатках цвета хаки. При этом она прикрывает обнаженную грудь руками. Ее также сфотографировали в платье, надетом поверх футболки и сапогах на шнуровке.

Известно, что эти кадры украсили печатную версию журнала L'Beaute под названием The Icons Book. Публикация набрала больше 26 тысяч лайков.

Поклонники оценили внешний вид манекенщицы в комментариях. «Сногсшибательная леди. Неподвластна ни времени, ни возрасту», «Красотка», «Чертовски горяча!», «Выглядишь невероятно», «Как молодо ты выглядишь!» — хвалили они.

В октябре Хелена Кристенсен снялась в откровенной фотосессии для обложки скандинавской версии модного журнала Vogue. Так, на одном из фото она позировала в полосатом свитере без брюк, держа в руках собаку, а на втором — в кружевном боди возле стены с картинами. Модель также запечатлели топлес в брюках кораллового цвета.