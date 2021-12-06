Названы требования к отделке квартир после пандемии

Из-за пандемии коронавируса в будущем люди будут отдавать предпочтения пространствам с естественным освещением и большими окнами. Требования к отделке квартир в беседе с РБК назвал испанский дизайнер интерьеров Хайме Бериестайн (Jaime Beriestain).

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Во время разговора дизайнер поделился предположениями о том, какие материалы в интерьерах будут популярны. По его словам, пандемия коронавируса повлияет на архитектуру. Жители захотят строить помещения таким образом, чтобы в них проникало больше свежего воздуха. Поверхности предметов будут гладкими, чтобы не впитывать в себя посторонние вещества.

Дизайнер также подчеркнул перспективу развития тренда на экологичность и заботу о природе. «Ну и, конечно же, в отделке станет больше экоматериалов, поскольку тренд на экологичность становится главным во всех аспектах нашей жизни, начиная от продуктов питания и заканчивая автомобилями. Именно поэтому природным материалам в своих проектах я отвожу особую роль», — пояснил Бериестайн.

В ноябре 2020 года требования для домов после пандемии назвали эксперты проекта о ремонте и дизайне интерьеров Houzz. В список главных тенденций вошли интерьеры в светлых тонах и многофункциональные пространства, а также помещения для занятий спортом.