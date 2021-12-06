У россиян начали отбирать неиспользуемые земельные участки

«Российская газета»: суды начали изымать земли у граждан, не использующих их по назначению

Российские суды начали изымать земельные участки у граждан, не использующих их по назначению. Любой россиянин может лишиться надела под индивидуальное строительство, если вовремя не начнет возводить дом, пишет «Российская газета» со ссылкой на данные юристов.

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Как рассказал изданию адвокат Никита Филиппов, число соответствующих дел в судебной практике растет. Эксперты связывают это с активным использовании беспилотных летательных аппаратов (дронов) Росреестром. Ведомство таким образом усилило контроль за использованием земель.

Филиппов привел пример изъятия участка: в Волгоградской области у гражданина отобрали землю, так как он за девять лет владения так и не удосужился построить на ней дом. Судебная инстанция подтвердила правомерность изъятия. У гражданина есть три года, чтобы начать строительство, напомнил адвокат. По его словам, изъятие участка — крайняя мера, гораздо чаще за задержку начала строительства назначается штраф.

В целом Гражданский кодекс предусматривает три повода для изъятия земли: это ее неиспользование, использование не по назначению и использование с причинением вреда природе (или со снижением плодородности, если речь идет о сельскохозяйственных землях).

Ранее сообщалось, что россияне, владеющие земельными долями на землях сельхозназначения и не оформившие их официально, рискуют лишиться своих участков после 1 января 2025 года. Соответствующие поправки в закон об обороте сельхозземель подготовил Минсельхоз.