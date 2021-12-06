Мария Шарапова вложилась в конкурента Robinhood

Бывшая звезда тенниса Мария Шарапова приобрела долю в инвестиционной платформе Public.com. Платформа позволяет продавать и покупать акции и криптовалюту с помощью мобильного приложения, а также содержит советы по финансовой грамотности, сообщает СNBC.

«Я была очень юной девушкой, совсем подростком, когда получила свою первую крупную зарплату, выиграв Уимблдон, и, честно говоря, сфера финансовых инвестиций была очень пугающей. Я оценила то, что Public удобен для пользователей и предлагает упрощенный способ самообучения, чтобы сделать инвестирование менее устрашающим», — сказала Шарапова. На данный момент начинающие инвесторы составляют более 90 процентов пользователей платформы, которая выступает прямым конкурентов другому популярной у частных инвесторов компании Robinhood.

«Одна из самых важных причин моих инвестиций в Public — это невероятная статистика, согласно которой 40 процентов аудитории приложения — женщины, что в этой области почти неслыханно», — добавила инвестор. Кроме того, 45 процентов аудитории составляют представители этнических меньшинств.

Размер своей доли Мария Шарапова не раскрывает. Помимо финансового участия, Мария Шарапова как успешный инвестор и предприниматель будет делиться рекомендациями на платформе и выступать в качестве советника недавно запущенной программы Public.com для студентов-спортсменов Национальной ассоциации студенческого спорта США (National Collegiate Athletic Association, NCAA).

Public.com была основана в 2019 году Джанником Мэллингом, который сейчас делит должность генерального секретаря с Лейфом Абрахамом. На платформе насчитывается более миллиона пользователей. Компания заявляет, что в 2020 году ее пользовательская база выросла в 13 раз. Среди крупных инвесторов стартапа также известные венчурные компании Accel, Greycroft and Lake Star, актер Уилл Смит, игрок Национальной футбольной лиги США Дж. Дж. Уотт, легенда скейтбординга Тони Хоук и другие.

Мария Шарапова завершила спортивную карьеру в 2020 году, тогда же она попала в рейтинг богатейших женщин США, которые сами заработали состояние. Теннисистка была самой высокооплачиваемой спортсменкой в мире по версии Forbes 11 лет подряд, а в 2012 году запустила бренд сладостей премиум-класса Sugarpova, объем продаж которого в 2019 году составил 20 миллионов долларов. Кроме того, Мария Шарапова вошла в список спортсменов, вызывающих наибольшее доверие россиян.