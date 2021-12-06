Россиянам предсказали рост платы за вывоз мусора

Новое постановление правительства может увеличить расходы регоператоров на транспортировку и сортировку мусора. Издержки включат в тарифы россиян — тогда платить за вывоз отходов придется на 6-10 процентов больше, сообщают «Известия».

Согласно новым правилам, стоимость эксплуатации мусороперегрузочных станций будет включена в расходы на вывоз мусора. Внесенные изменения должны были, наоборот, в будущем сократить расходы на транспортировку мусора. Однако ассоциация организаций, операторов и специалистов в сфере обращения с отходами «Чистая страна» указывает, что в некоторых регионах станций нет, а расходы на их строительство правительство не учло. Также в пояснительной записке к проекту не было проанализировано возможное увеличение тарифов, а экономия за счет использования станций не была обоснована.

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Изменения увеличат расходы на транспортировку, что скажется на тарифах для граждан, предсказал гендиректор компании «Большая тройка» Артем Седов. При этом увеличение платы зависит от решения комитетов по ценам и тарифам субъектов. По словам советника гендиректора ПАО «Городские инновационные технологии» Сергея Минко, в ближайшие пять лет сортировка и переработка мусора не смогут окупить использование станций в России, а другие источники средств, кроме платы по тарифам, в этой системе не предусмотрены.

При этом проект должен был исключить вероятность роста тарифов: строительство станций должно сократить расходы регоператора на вывоз мусора. Гендиректор Российского экологического оператора (РЭО) Денис Буцаев подчеркнул, что расстояние между пунктами доставки станет меньше, а сэкономленные на транспортировке деньги можно использовать для строительства мусороперегрузочных станций. По его мнению, новая схема не должна увеличить тарифы для граждан.

С Буцаевым согласен и председатель Российского экологического общества Рашид Исмаилов. «Регоператоры должны выстраивать бизнес-модели таким образом, чтобы оптимизировать расходы. Мусороперегрузка по предлагаемой схеме должна сократить транспортные издержки, и это вопрос грамотного менеджмента», — рассказал эксперт.

Ранее в октябре заместитель председателя правительства Виктория Абрамченко заявила, что власти начнут использовать «инструменты понуждения», чтобы заставить регионы обращаться с мусором в соответствии с новыми требованиями. В том числе правительство составит «зеленый» рейтинг регионов, в котором отразится эффективность внедрения правил по обращению с твердыми коммунальными отходами. Реформу запустили в 2019 году, чтобы уничтожить незаконные свалки и сократить количество мусора на полигонах. В том числе новая система подразумевает строительство станций для сортировки и переработки мусора и внедрение раздельного сбора отходов.