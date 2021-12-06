Лидера оппозиции Мьянмы приговорили к четырем годам тюрьмы

Военная хунта в Мьянме осудила на четыре года тюрьмы экс-госсоветника Аун Сан Су Чжи

Бывший госсоветник Мьянмы, лидер оппозиции и лауреат Нобелевской премии мира 76-летняя Аун Сан Су Чжи приговорена к четырем годам тюрьмы за подстрекательство к беспорядкам против военной хунты и нарушение антикоронавируных мер. О решении суда сообщает South China Morning Post.

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Лидер оппозиционного хунте Правительства национального единства Мьянмы (ПНЕ) находится под стражей с тех пор, как солдаты главнокомандующего Мин Аун Хлайна распустили правительство и арестовали президента Вин Мьина.

Помимо существующего приговора, Су Чжи может грозить срок по обвинению в коррупционных действиях и фальсификации выборов. По словам международных правозащитников, если экс-госсоветника признают виновной по 11 вменяемым ей пунктам, Су Чжи может быть приговорена к 100 годам тюрьмы.

Правозащитники подчеркивают, что военные сфабриковали обвинения, чтобы положить конец политической карьере лидера оппозиции. Сторона обвинения до сих пор не предоставила доказательства.

1 февраля 2021 года Командование вооруженных сил Мьянмы ввело чрезвычайное положение на основании обвинения гражданского правительства в фальсификации парламентских выборов в ноябре 2020 года. Cолдаты главнокомандующего Мин Аун Хлайна распустили правительство и арестовали президента страны Вин Мьина, Аун Сан Су Чжи, занимавшую пост государственного советника (должность, примерно соответствующая премьер-министру) и главы МИД, и других сторонников Национальной лиги за демократию. Вскоре в стране начались протесты в поддержку свергнутого правительства.

Потерявшие власть народные избранники организовали Правительство национального единства Мьянмы и начали бороться с режимом военных. В настоящее время они официально находятся в изгнании и не имеют права занимать официальные должности в стране.