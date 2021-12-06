Вооруженный ножницами мужчина ранил девять человек

В Шанхае состоящий на учете у психиатра мужчина с ножницами ранил девять человек

В китайском Шанхае мужчина, вооруженный ножницами, ранил девять человек, включая двух полицейских. Об этом в понедельник, 6 декабря, сообщает издание Hubei Daily в своем аккаунте в социальной сети Weibo.

«Днем 6 декабря в 14:33 (9:33 мск) отделение Пудунского бюро общественной безопасности Шанхая получило сообщение о том, что мужчина ранил человека ножом на улице Бошан близ улицы Гушан», — говорится в сообщении.

Сразу после получения отчета сотрудники полиции прибыли на место происшествия и обнаружили подозреваемого. Им оказался 26-летний мужчина, он размахивал ножницами. Сотрудникам правоохранительных органов удалось обезвредить злоумышленника. Установлено, что подозреваемый — не местный, он состоит на учете в психиатрической клинике и прибыл в Шанхай недавно.

Издание отмечает, что все девять пострадавших были госпитализированы, информация об их состоянии не уточняется.

В ноябре сообщалось, что в Норвегии неизвестный попытался атаковать прохожих с ножом и напал на полицейский патруль в Осло. В результате атаки один из офицеров был ранен. Правоохранитель выстрелил в нападавшего, из-за чего впоследствии он скончался. Позже стало известно, что он оказался чеченцем с гражданством России.