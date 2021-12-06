Усик рассказал о трудностях в организации поединка с Джошуа в Киеве

Украинский боксер-тяжеловес Александр Усик признался, что сомневается в том, что ему удастся провести поединок с британцем Энтони Джошуа в Киеве на стадионе «Олимпийский». Об этом он рассказал в ходе встречи с болельщиками.

34-летний украинец отметил, что для промоутеров и менеджеров профессиональный бокс — всего лишь бизнес. «Если у них будет выбор между "Олимпийским" и "Уэмбли", они предпочтут второй. Туда просто можно продать больше билетов. За фунты, а не за гривны», — убежден Усик.

Однако украинский боксер и чемпион мира в тяжелом весе не исключает, что поединок на территории Украины он все же проведет. Усик подчеркнул, что в таком случае речь не будет идти об именитом сопернике. «Такой бой нужно организовывать самим», — отметил он.

Усик заявил о желании провести второй бой с Джошуа в Киеве после победы над британцем в сентябре. Тогда украинец отобрал у него чемпионские пояса по версиям Всемирной боксерской организации (WBO), Международной федерации бокса (IBF), и Международной боксерской организации (IBO).