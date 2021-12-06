Вернувшаяся из ЮАР россиянка показала условия карантина в обсерваторе

Российская туристка, вернувшаяся из ЮАР, показала на видео условия размещения в карантинном обсерваторе. Соответствующие кадры опубликовали РИА Новости в своем Telegram-канале.

Женщину поселили в индивидуальном боксе, состоящем из нескольких комнат. В одной из них находится несколько кроватей, тумбочки, столы, стулья и холодильник. В другом помещении — ванна, унитаз и раковина с зеркалом. «Это мой дом на ближайшие две недели — отдельный бокс. Он рассчитан на троих людей, но я здесь буду одна», — рассказала женщина.

Также путешественница продемонстрировала, как на карантине ее обеспечивают питанием. На кадрах можно увидеть, как сотрудники обсерватора подают ей пластиковый контейнер с едой через небольшое окно в стене. В нем оказались две сосиски и картофельное пюре. Помимо этого, россиянку угостили двумя яблоками и мандаринами. «Это вкусняшка», — похвалила еду женщина.

Ранее в декабре сообщалось, что прибывающих из стран Южной Африки россиян отправляют на обязательный двухнедельный карантин в обсерватор. По словам путешественников, изоляцию должны пройти все без исключения, несмотря на отрицательные ПЦР-тесты и наличие сертификатов о вакцинации.

С 28 ноября Россия на неопределенный срок ограничила въезд граждан из ряда африканских стран, включая ЮАР, Ботсвану, Лесото и Намибию, из-за нового штамма коронавируса. Несколько европейских стран уже ограничили авиасообщение с ЮАР. Среди них — Германия, Великобритания, Италия, Нидерланды, Франция, Австрия и Чехия.