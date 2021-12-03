Прибывших из ЮАР россиян посадили на двухнедельный карантин

Прибывших 3 декабря из ЮАР россиян посадили на двухнедельный карантин в обсерваторию

Отечественных туристов, прибывших из Южной Африки в пятницу, 3 декабря, посадили на двухнедельный карантин. Об этом пишет РИА Новости.

Отмечается, что 25 россиян вернулись на родину на чартерном рейсе, заказанном для одной из фитнес-компаний, занимающейся организацией спортивного лагеря для своих клиентов в ЮАР. По словам директора фирмы Андрея Крылова, всех пассажиров изолировали в обсерватории.

Один из путешественников рассказал, что на карантин отправили всех без исключения, хотя у прибывших были предварительные отрицательные ПЦР-тесты, также среди отдыхающих есть вакцинированные «Спутником V».

Ранее, в ноябре, российским отдыхающим, застрявшим в республике из-за закрытия границ на фоне обнаружения нового штамма COVID-19, предложили эвакуацию из страны на частном самолете. При этом уточнялось, что цена одного авиабилета составляет 15 тысяч евро (1,2 миллиона рублей).

С 28 ноября Россия на неопределенный срок ограничила въезд граждан из ряда африканских стран, включая ЮАР, Ботсвану, Лесото и Намибию, из-за нового штамма коронавируса. Несколько европейских стран уже ограничили авиасообщение с ЮАР. Среди них — Германия, Великобритания, Италия, Нидерланды, Франция, Австрия и Чехия.