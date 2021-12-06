В Госдуме ответили на слова Блинкена об угрозе Украине со стороны России

Страны НАТО рассматривают Украину в качестве плацдарма для провокаций против России. Так на слова госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что для Украины существует «очень серьезная угроза» со стороны России, ответил зампредседателя комитета Государственной Думы по международным делам Алексей Чепа в беседе с RT.

По его словам, НАТО делает все, чтобы атмосфера напряженности между странами поддерживалась, заставляя украинские власти действовать в том же русле. Он также добавил, что альянс во главе с Соединенными Штатами ничего не делает для того, чтобы заставить Украину выполнять минские договоренности.

«То, что мы готовим какие-то действия против Украины, — это абсурд и провокация», — подчеркнул депутат.

Ранее Блинкен заявил, что Вашингтон стремится к «стабильным, предсказуемым» отношениям с Москвой, но в случае агрессии в сторону Украины Россия столкнется с определенными последствиями.

В ноябре госсекретарь США предупреждал о последствиях в случае нападения России на Украину. «Это не альянс планирует агрессивные действия против России. Единственная агрессия, которую мы видели в последние годы, к сожалению, исходила со стороны России», — уточнил он.