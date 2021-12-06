В Кремле сравнили отношения России и США с авгиевыми конюшнями

Представитель Кремля Песков: накопившиеся вопросы между РФ и США не решить за пару часов

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в интервью Первому каналу сравнил отношения России и США с авгиевыми конюшнями. Его слова приводит РИА Новости.

«Очень сложно ждать прорывов от разговоров. Мы имеем такие огромные авгиевы конюшни сейчас в наших двусторонних отношениях, что расчистить их вот так, за несколько часов беседы, вряд ли возможно», — подчеркнул пресс-секретарь президента России.

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Таким образом он ответил на вопрос об ожиданиях от предстоящего разговора российского лидера Владимира Путина с его американским коллегой Джо Байденом. Песков выразил надежду, что главам государств удастся донести друг до друга и четко сформулировать обеспокоенности и ответить на это. Он добавил, что российско-американские отношения – это слишком большой комплекс, который не может быть подвергнут сиюминутным решения.

Официальный представитель Кремля также ответил на вопрос, кого из чиновников Путин пригласит к участию в переговорах. По его словам, всех тех, кто будет нужен, но при этом это будут не переговоры делегаций, а диалог двух президентов.

Ранее Песков заявил, что сообщения о возможных новых санкциях США против России, которые опубликовал американский телеканал CNN, являются информационной истерикой. Таким образом он ответил на вопрос, могут ли подобные сообщения негативно сказаться на предстоящей видеобеседе Путина и Байдена.

Переговоры Владимира Путина и Джо Байдена пройдут вечером во вторник, 7 декабря. Они состоятся в режиме защищенной видеосвязи. Лидеры сами определят необходимое для разговора время.

