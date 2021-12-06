Польше пришлось просить помощи из-за холодов

Желание спастись от перебоев в поставках электроэнергии в период холодной зимы вынудило Польшу попросить помощи у соседних стран. В этой связи Швеция запустила резервную электростанцию, работающую на мазуте, чтобы обеспечить необходимые объемы поставок энергии, пишет Bloomberg.

Растущий спрос на электроэнергию в Польше из-за наступивших холодов привел к нехватке энергии в стране, объем дефицита достиг 1,7 тысячи мегаватт. По просьбе европейской страны, Швеция решила запустить одну из своих электростанций в городе Карлсхамн, она является частью резервной энергосистем, которую страна использует в зимний период. На данный момент Польша и Швеция соединены между собой кабелем, мощность которого составляет 600 мегаватт. «Даже если в понедельник в Швеции будет относительно высокое потребление, мы будем способны поддержать Польшу», — заявил руководитель шведской энергокомпании Svenska Kraftnat Понтуса де Маре.

В понедельник, 6 декабря, цены на электроэнергию в Польше на бирже Nord Pool (рынок электроэнергии, где можно заказать и предварительно оплатить необходимый объём электроэнергии на следующие сутки) выросли до 240,59 евро (272 доллара) за мегаватт-час, что является самым высоким показателем с февраля 2021 года. Синоптики прогнозируют, что на текущей неделе температура в Варшаве упадет до минус 9 градусов по Цельсию. Это может усложнить ситуацию на рынке. В свою очередь цены на юге Швеции, где расположена резервная электростанция, выросли до рекордных 290,06 евро. В Стокгольме на текущей неделе также ожидают похолодания, температура может опуститься до минус 15 градусов по Цельсию.

Поставщики электроэнергии в Германии, Литве и Украине также ответили на призыв о помощи, уточнил представитель польской энергокомпании PSE. Он отметил, что нехватка энергии была вызвана слабым ветром и остановками в работе нескольких тепловых электростанций из-за аварий.

При этом Швеция уже запускала электростанцию в Карлсхамне в сентябре, на фоне рекордных цен на топливо, которые привели к настоящему энергетическому кризису. В Европе он начался осенью и стал настоящей неожиданностью для региона. Рост газовых котировок в регионе достигал почти двух тысяч долларов за тысячу кубометров. На тот момент зампредседателя Еврокомиссии (ЕК) Франс Тиммерманс заявлял, что причиной кризиса стали неблагоприятные рыночные условия. Спрос на энергоресурсы оказался максимальным за 25 лет.