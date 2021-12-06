Мошенники начали обманывать россиян от имени известного банка

В интернете уже больше недели работает нелегальный форекс-дилер, действующий от имени Промсвязьбанка (ПСБ). Россияне, потерявшие через него деньги, не смогут получить компенсации, пишет «Коммерсантъ».

Поддельный сайт «ПСБ-Форекс» использует торговый знак известного банка. В ПСБ заявили, что ресурс не имеет отношения к нему, а деятельность «ПСБ-Форекс» официально прекращена в декабре 2020 года. На поддельном сайте можно пройти быструю регистрацию, чтобы совершать торговые операции. Мошенники начали обманом призывать граждан оставить данные банковской карты (в том числе и СVV).

Компания действует от имени Access Capital Markets Limited, якобы зарегистрированной в Лондоне. В реестре есть фирма с таким названием, но она находится по другому адресу. Кроме того, компания оказывает консультации по вопросам менеджмента, за исключением финансовых.

В России у четырех форекс-дилеров есть лицензия ЦБ: «ВТБ-Форекс», «Альфа-Форекс», «Финам Форекс», «Брокеркредитсервис-Форекс». Банк России не может возмещать ущерб потерявшим свои деньги у нелегальных форекс-дилеров. Это классический фишинговый сайт, что выдает недавняя дата регистрации, отмечает главный эксперт «Лаборатории Касперского» Сергей Голованов.

Неизвестный сайт стоит проверить на специальных whois-сервисах, где есть информация о домене: если он свежий и зарегистрирован на частное лицо, не нужно там ничего покупать, советует эксперт.

Ранее ЦБ предложил ввести обязательную денежную сумму, которую банки должны возвращать клиентам, ставшим жертвами мошенников.