Модернизированный зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) «Панцирь-С1М» может поражать малогабаритные и малоскоростные беспилотники. Российский ЗРПК оценил военный эксперт Масаи Сайто в материале для Yahoo News Japan.

Сайто отметил, что модернизация повысила эффективность ЗРПК в борьбе с беспилотниками. В публикации подчеркивают, что «Панцирь-С1М» может поражать малоразмерные и малоскоростные цели, которые могут обходить другие системы противовоздушной обороны (ПВО).

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Модернизированный комплекс получил новые ракеты, которые могут поражать цели на дальности до 30 километров. Радар ЗРПК позволяет обнаруживать цели на расстоянии до 75 километров. «Панцирь-С1М» способен сопровождать до 40 целей одновременно.

В материале подчеркнули, что российский ЗРПК может подавлять радары и навигационное оборудование беспилотников на расстоянии до 15-18 километров.

Ранее главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский назвал увеличенную дальность поражения преимуществом ЗРПК «Панцирь-С1М». По его словам, российский комплекс может сбивать беспилотники до запуска ими средств поражения.

В ноябре индустриальный директор кластера вооружений госкорпорации «Ростех» Бекхан Оздоев сообщил, что «Панцирь-С1М» может бороться со всеми типами ударных беспилотников.