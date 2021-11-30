Раскрыты возможности модернизированного российского «Панциря»

Бекхан Оздоев: ЗРПК «Панцирь-С1М» способен бороться со всеми типами беспилотных аппаратов

Модернизированный зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) «Панцирь-С1М» способен бороться со всеми типами беспилотных летательных аппаратов (БЛА), в том числе и с ударным. Такие возможности комплекса в беседе с ТАСС раскрыл индустриальный директор кластера вооружений госкорпорации «Ростех» Бекхан Оздоев.

По его словам, в результате модернизации «Панцирь», в частности, способен эффективно обнаруживать и уничтожать все типы ударных БЛА, состоящих на вооружении.

В свою очередь заместитель генерального директора холдинга «Высокоточные комплексы», входящего в «Ростех» Сергей Михайлов сообщил, что модернизированный ЗРПК способен стать основой тактической противовоздушной обороны, прикрывая любые воинские части от малоразмерных и ударных БЛА, высокоточного оружия и военной авиации — самолетов и вертолетов, а также может поражать малогабаритные беспилотники.

Михайлов отметил, что «Панцирь-С1М» полностью соответствует современным принципам A2/AD — теории построения ПВО, позволяющей преградить противнику доступ в критически важные районы.

В августе сообщалось, что Россия впервые продаст зарубежному заказчику мобильный комплекс радиоэлектронного противодействия «Репеллент-Патруль», обеспечивающий зональное прикрытие территорий для подавления беспилотников на расстоянии до 20 километров. Также заключены контракты на поставку комплекса радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Красуха» и зенитного ракетно-пушечного комплекса (ЗРПК) «Панцирь-С1М». Соответствующие соглашения заключены в ходе форума «Армия-2021».