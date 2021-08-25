Россия продаст «Репеллент-Патруль» и «Пальму»

Россия впервые продаст зарубежному заказчику мобильный комплекс радиоэлектронного противодействия «Репеллент-Патруль», обеспечивающий зональное прикрытие территорий для подавления беспилотников на расстоянии до 20 километров, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление гендиректора «Рособоронэкспорта» Александра Михеева.

По его словам, также заключены контракты на поставку комплекса радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Красуха» и зенитного ракетно-пушечного комплекса (ЗРПК) «Панцирь-С1М». По данным главы «Рособоронэкспорта», впервые российский комплекс противовоздушной обороны (ПВО) «Пальма» будет интегрирован в систему вооружения иностранного корабля.

Соответствующие соглашения заключены в ходе форума «Армия-2021». «У нас масштабная и долгосрочная программа сотрудничества с Индией, есть крупные совместные проекты с Вьетнамом, Китаем, Малайзией, Бразилией, Иорданией и рядом других стран», — добавил Михеев.

В августе РИА Новости сообщало, что Минобороны России в ходе форума «Армия-2021» подписало с Научно-производственным объединением (НПО) машиностроения первый контракт, предполагающий получение гиперзвуковых ракет «Циркон».