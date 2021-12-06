Во Франции нашли способ сделать Сену пригодной для купания

В Париже к летним Олимпийским играм 2024 года планируют построить огромный подземный резервуар для поверхностных сточных вод. Проект призван ограничить попадание в Сену загрязненной воды, что позволит сделать главную реку французской столицы пригодной для купания, сообщает Bloomberg.

Под общественным садом в окрестностях вокзала Аустерлиц идет строительство подземного хранилища воды, емкости которого — 46 тысяч кубометров — достаточно, чтобы наполнить 30 бассейнов олимпийских размеров. После дождей вода из ливневых стоков будет поступать в этот резервуар, соединенный подземными трубами с канализацией по обе стороны Сены, а затем из него постепенно распределяться по канализации в течение суток. По словам главного городского инженера по водоснабжению, резервуар является «необычным проектом исключительных размеров, беспрецедентным в таком густонаселенном и стесненном городе, как Париж». Стоимость проекта составит 1,4 миллиарда евро. Он будет полностью невидим на поверхности, а в саду останется достаточно почвы для посадки деревьев.

По оценкам властей, резервуар не способен полностью защитить Сену от попадания сточных вод: около 100 тысяч кубометров в год все еще будут выливаться в реку, делая ее временно не пригодной для купания после сильных ливней. Однако этот объем загрязнения значительно меньше существующего. Сейчас канализационная система XIX века смешивает сточные и дождевые потоки, и во время дождя, когда количество жидкости в трубах превышает допустимый уровень, грязная вода сбрасывается в Сену через 44 ливневых стока.

В очищенной Сене планируют оборудовать бассейны для олимпийских соревнований по плаванию. Ожидается, что возможность купания в реке посреди города для жителей французской столицы сохранится после игр. В сентябре в Париже появился государственный проект, по которому квартиру-студию с видом на Сену можно снять по цене московской «однушки».