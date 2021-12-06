Ученых удивил спад заболеваемости коронавирусом в Индии и Японии

MK.RU: спад заболеваемости коронавирусом в Японии связали с изменением в терапии пациентов

Японские СМИ сообщают, что в стране произошла «самоликвидация» коронавирусной инфекции. При этом еще три месяца назад за сутки регистрировалось 26 тысяч новых случае заражения. Об этом сообщает MK.RU.

На сегодняшний день в Японии выявляют менее 200 случаев инфицирования, а смертельных исходов у пациентов с коронавирусом нет.

Аналогичная ситуация наблюдается в Индии. Так, 4 декабря там была зафиксировано 8603 случая инфицирования.

Вирусологи связали ситуацию с изменением в терапии пациентов. Отмечается, что в некоторых регионах было разрешено лечить больных дешевым антипаразитарным препаратом ивермектин.

Кроме того, еще одной причиной резкого снижения заболевания медики назвали «испорченность» дельта-штамма.

Ранее эксперт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария ван Керкхове оценила течение COVID-19 у зараженных омикрон-штаммом коронавируса. По ее словам, первоначальные данные свидетельствуют о том, что заразившиеся новым штаммом переносят COVID-19 в более легкой форме, однако окончательные выводы на этот счет делать пока рано.