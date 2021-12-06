Греф предсказал рост ставки Центробанка из-за инфляции

На фоне ускорения инфляции Центробанк России может перед Новым годом повысить ключевую ставку еще на 1 процентный пункт, до 8,5 процента. Такое развитие событий в интервью телеканалу «Россия 24» предсказал глава Сбера Герман Греф, передает РИА Новости.

По его словам, нынешняя ставка в размере 7,5 процента все еще слишком низка на фоне инфляции. В конце ноября рост цен, по данным Минэкономразвития, достиг 8,38 процента в годовом выражении, хотя неделей ранее составляла 8,05 процента.

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Греф подчеркнул, что не может с уверенностью говорить о точном значении повышения, но полагает, что, во-первых, оно будет, а во-вторых, окажется не менее значительным, чем предыдущее.

Также глава Сбер отметил, что ближайшее повышение может стать последним, а к концу 2022 года ставка постепенно начнет снижаться. К этому приведет ситуация с инфляцией, которая, полагает Греф, будет оставаться напряженной до конца первой половины следующего года, после чего наступит улучшение.

Ранее инвестиционный стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов предположил, что рост цен в России продолжится, и повлиять на него Центробанк России не сможет. По мнению эксперта, причиной инфляции является мягкая денежно-кредитная политика ведущих Центробанков мира и серьезная зависимость страны от импорта зарубежных товаров. При этом речь идет не только о непродовольственном импорте, доля которого в магазинах достигает 75 процентов, но и о простых товарах, таких как картофель.