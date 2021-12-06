Тарасова оценила Рудковскую фразой «кто она такая»

Тренер Татьяна Рудковская о продюсере Яне Рудковской: кто она такая, чтобы ей отвечать

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова отказалась отвечать на критику в ее адрес от продюсера Яны Рудковской. Ее слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Кто такая Яна Рудковская, чтобы ей отвечать?» — заявила специалист.

5 декабря Тарасова высказалась о перспективах в спорте сына Рудковской и двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко Александра. Тренер заявила, что на данный момент она не видит спортивного потенциала у семилетнего фигуриста. В ответ Рудковская сказала, что мнение Тарасовой не является для нее основополагающим.

Плющенко-младший известен в сети как Гном Гномыч. Он занимается фигурным катанием и участвует в ледовых шоу. У спортсмена также есть рекламные контракты.