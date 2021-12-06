Украина начала перебрасывать военную технику в Одессу на случай вторжения России

Украинские военные начали перебрасывать в Одессу технику на случай вторжения со стороны России. Боевые машины на улицах города попали на видео, которое публикует Telegram-канал «Военный обозреватель».

В частности, на кадры попали артиллерийские установки, реактивная система залпового огня (РСЗО) и несколько бронеавтомобилей. Когда именно было снято видео, не уточняется.

Ранее в декабре агентство Associated Press и издание The Washington Post со ссылкой на источники в американской разведке сообщили, что Россия якобы готовит наступление на Украину в первые недели 2022 года. До этого руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов также заявлял, что Москва планирует вторгнуться на украинскую территорию в конце января или начале февраля и уже перебросила для этого на границу 92 тысячи военнослужащих.

При этом в России неоднократно опровергали информацию о якобы готовящемся вторжении на Украину. Так, президент Владимир Путин указал, что об этом говорили еще в начале года, но ввод войск до сих пор не произошел. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков также заверил, что Москва не собирается ни на кого нападать, и назвал неприемлемой истерику, которая в настоящее время нагнетается в западных СМИ по этой теме.

