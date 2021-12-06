На ТНТ прокомментировали слухи об увольнении Утяшевой

Пресс-служба телеканала ТНТ прокомментировала в разговоре с «Лентой.ру» слухи об увольнении телеведущей Ляйсан Утяшевой после спортивного скандала, связанного с ее высказываниями о победе израильской гимнастки Линой Ашрам на Олимпиаде. Представитель канала опроверг информацию, распространившуюся по Telegram-каналам и ряду СМИ.

«Канал опровергает данную информацию», — ответил представитель ТНТ на соответствующий запрос «Ленты.ру», уточнив, что опровергает «факт якобы увольнения».

Слухи о том, что Утяшеву уволили из проекта «Танцы», который она ведет с 2014 года, появились ранее в декабре. По данным Telegram-канала «НеМалахов», причиной этого решения якобы стал скандал, произошедший из-за высказываний Утяшевой об Олимпиаде.

Кроме того, в Telegram-канале «Медиавойны» появилась информация о том, что Утяшеву уволят к следующему сезону проекта. По информации канала, гимнастку решили заменить танцовщицей Ульяной Пылаевой, которая сейчас является ее соведущей. По данным «Экспресс-газеты», Пылаеву якобы привлекли к работе в проекте для того, чтобы впоследствии уволить Утяшеву.

Скандал, связанный с высказываниями Утяшевой об Олимпиаде, произошел в начале августа. Ведущая прокомментировала поражение российской гимнастки Дины Авериной на Олимпиаде, охарактеризовав выступление Ашрам, занявшей первое место, «феноменальным умением собраться в самый ответственный момент». После этого олимпийская чемпионка по художественной гимнастике и председатель совета директоров холдинга «Национальная Медиа Группа» Алина Кабаева заявила, что Утяшева не имеет права комментировать судейство на Олимпиаде.

7 августа Аверина завоевала серебро в индивидуальном многоборье в художественной гимнастике на Олимпиаде в Токио. Первое место заняла Ашрам. С 2000 года сборная России на Олимпиадах выигрывала все золотые медали в художественной гимнастике.