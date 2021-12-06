В 2022 году в России появятся национальные туристические маршруты — они будут представлены на сайте Ростуризма. Об этом сообщает «Вести Сочи».

Претендовать на такой статус смогут как новые, так и уже существующие отечественные маршруты. Отбором займется экспертный совет, в состав которого войдут представители Ростуризма, турбизнеса и некоммерческих организаций в сфере культуры, истории, науки, краеведения и искусствоведения.

Отмечается, что ключевое условие для получения звания национального маршрута — соответствие нескольким критериям. Одно из них — это перспективность. Подразумевается, что маршрут будет обеспечивать рост турпотока в регион минимум на 25 процентов по сравнению с предшествующим годом.

Еще один критерий — это узнаваемость маршрута в российских и зарубежных СМИ, а также в социальных сетях. Кроме того, на территории должен находится хотя бы один значимый объект. Например, памятник из списка ЮНЕСКО.

Ранее, 2 декабря, вице-премьер Дмитрий Чернышенко призвал разработать туристический маршрут «Христианский Крым». Кроме того, он указал на необходимость благоустроить доступные и комфортные для проживания средства размещения, организовать транспортную доступность для туристов и паломников, а также создать новые туристические программы.