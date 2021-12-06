Мэр Полтавы заявил о войне России и США в Донбассе

Мэр Полтавы Александр Мамай заявил, что конфликт на востоке Украины является войной «между братьями» и, одновременно, противостоянием России и США. Соответствующее мнение он высказал в эфире телеканала «Наш».

По словам политика, на территории Украины «воюют две сверхдержавы — это Соединенные Штаты Америки и Россия». При этом он добавил, что молодежь, к примеру, студенты военной кафедры Полтавского технического университета, в «неофициальных беседах» выступают против внешнего управления Украиной.

Мамай выразил обеспокоенность из-за враждебно настроенного населения. «Очень обидно, что идет брат на брата», — заключил мэр. Глава Полтавы также пожаловался на вред экономических санкций, введенных Украиной после 2014 года.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский во время своего ежегодного послания к Верховной Раде заявил, что не боится диалога с президентом России Владимиром Путиным и считает, что без этого невозможно урегулирование конфликта в Донбассе. Высказывание украинского лидера подверглось критике со стороны оппозиционных депутатов. Представитель партии «Батькивщина» заявил, что Украина должна согласовывать свою позицию со странами «Нормандской четверки», Великобританией и США.