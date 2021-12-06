На вклады для малоимущих захотели установить лимит

Крупные российские банки предложили установить лимит на вклады для малоимущих граждан. Планка будет находиться на уровне 200-300 тысяч рублей. Так они решили поддержать идею Центробанка (ЦБ) о создании специального вклада с повышенным процентом для россиян с невысокими доходами. Об этом пишет газета «Известия».

Одни банкиры считают, что доходность по новому депозиту следует привязать к ключевой ставке, так как уровень инфляции спорный показатель. В то же время, другие эксперты полагают, что ставку по новому продукту следует привязать к инфляции, которая в первую очередь влияет на уровень жизни и стоимость накоплений. По их словам, малоимущим гражданам такая возможность несильно поможет выправить положение, и спрос на этот инструмент будет довольно низким.

При этом, в Ассоциации банков России в целом скептически относятся к идее создания подобной услуги. По мнению ее представителей, у большинства малообеспеченных семей проблема не в том, как сохранить деньги, а где их взять, считают там. А проявлять заботу можно и другими способами — например, увеличением соцвыплат, адресных субсидий и предоставлением налоговых льгот.

Об инициативе ЦБ создать вклады для малообеспеченных россиян стало известно в конце ноября. Зампред регулятора Ольга Полякова уточнила, что человек сможет завести только один такой вклад, а сумма будет ограничена.

