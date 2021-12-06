Названо предназначение VR-шлема от Apple

Bloomberg: VR-гарнитура Apple будет предназначена для игр и коммуникаций нового поколения

Гарнитура виртуальной реальности от Apple будет ориентирована на игры, просмотр мультимедиа и общение. Об этом сообщает издание 9to5mac.

Журналисты ссылаются на рассылку Power On от автора Bloomberg Марка Гурмана (Mark Gurman). В своем отчете специалист рассказал, что не считает будущий VR-шлем от американской компании полноценной заменой смартфона, как его позиционировали многие эксперты. По его словам, в первую очередь устройство будет ориентировано на запуск игр: «Apple позиционирует девайс как мечту для разработчиков игр».

Именно поэтому, объяснил автор, гаджет получит несколько процессоров, вентилятор, дисплеи с чрезвычайно высоким разрешением и собственный магазин приложений. Также Гурман полагает, что названное VR-устройство будет предназначено для коммуникации нового формата. «Новые анимоджи и продвинутый FaceTime сделают гарнитуру "Zoom нового поколения"», — объяснил Марк Гурман.

Ранее Гурман предположил, что подобное устройство будет достаточно дорогим. Специалист оценил будущий девайс Apple в 3 тысячи долларов, или около 210 тысяч рублей.

В конце ноября авторитетный инсайдер Мин-Чи Ко (Ming-Chi Kuo) предсказал, что первая VR-гарнитура от Apple выйдет в конце 2022 года. Аналитик отметил, что VR-шлем будет работать автономно от компьютера или смартфона и поддерживать работу «широкого спектра приложений».