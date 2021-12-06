«Яндекс.Музыка» подвела итоги 2021 года

«Яндекс.Музыка»: больше всего в 2021-м прослушивали треки Моргенштерна и Мари Краймбрери

Пользователи «Яндекс.Музыки» за 2021 год прослушали миллионы треков, а самой прослушиваемой композицией стала «Птичка» рэп-дуэта HammAli & Navai. Об этом говорится в пресс-релизе сервиса, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Самыми популярными артистами по количеству прослушиваний стали рэпер Моргенштерн и певица Мари Краймбрери. Новым и самым быстрорастущим по прослушиваниям артистом оказалась тиктокерша GUMA, исполнившая хит «Стеклянная». Прорывом года сервис признал группу Måneskin.

Также в «Яндекс.Музыке» отметили возвращение Земфиры, которая в 2021 году впервые за восемь лет выпустила альбом, и выход альбома Оксимирона, все треки из которого заняли верхние строчки чарта рейтинга в течение десяти часов после релиза.

Самой прослушиваемой аудиокнигой пользователей стал научно-фантастический роман Фрэнка Герберта «Дюна», самым популярным подкастом — проект Мари Новосад о сексуальности и отношениях «Секс с Мари 18+».

«Пользователи "Яндекс.Музыки" весь год слушали любимое и открывали для себя новое — теперь увидеть свои персональные музыкальные итоги они смогут в проекте "Это был мой 2021". Активные пользователи сервиса могут узнать, какие артисты и композиции стали их личными победителями в различных номинациях: например, один пользователь-рекордсмен послушал 63 480 уникальных треков», — говорится в релизе. Итоги года доступны пользователям на сайте и в приложении «Яндекс.Музыки».