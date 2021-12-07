Омикрон-штамм коронавируса за пять дней распространился на 19 штатов в США

Новый омикрон-штамм коронавируса распространился на 19 штатов США через пять дней после того, как его впервые зафиксировали в Калифорнии у единственного человека. К настоящему моменту количество заболевших в стране приближается к 50 миллионам, сообщает The Washington Post.

Отмечается, что такие данные были подсчитаны в понедельник, 6 декабря. Издание уточняет, что указанное число отражает потенциально повышенную пропускную способность нового штамма, а также его более легкое обнаружение.

Однако большинство случаев заболевания COVID-19 по всей стране по-прежнему связано с дельта-штаммом. К 7 декабря в США насчитывается порядка 49,3 миллиона заболевших и 786 тысяч умерших с начала пандемии.

Первый случай заражения омикрон-штаммом зафиксировали 1 декабря в Калифорнии. По информации американских властей, заболевший пациент приехал из Южной Африки и был полностью вакцинирован.

Позднее главный инфекционист США Энтони Фаучи заявил более легком распространении нового штамма инфекции. Он также предположил, что омикрон может быть более устойчив к вакцинам. Инфекционист подчеркнул, что доподлинно это пока не известно, однако нужно быть к этому готовыми.