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Более 30 рейсов отменены или задержаны в аэропортах Москвы

«Яндекс.Расписание»: в московских аэропортах отменено и задержано более 30 рейсов
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Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

В московских аэропортах  во вторник, 7 декабря, были задержаны и отменены в общей сложности более 30 рейсов из-за неблагоприятных погодных условий. О массовых задержках сообщает онлайн-сервис для отслеживания вылетов «Яндекс.Расписание».

Уточняется, что, по информации на 11:00 по московскому времени, в аэропорту Домодедово было задержано семь рейсов и отменено еще пять вылетов, в Шереметьево задержаны девять рейсов, отменены три, во Внуково задержаны еще восемь вылетов. Данных о сбоях в расписании в Жуковском нет.

В Москве во вторник, 7 декабря, прогнозировался сильнейший снегопад за послевоенную историю. По словам ведущего сотрудника центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца, количество осадков, которое выпадет, может повторить рекорд 1949 года или превысить его. 

Ранее в декабре около 70 рейсов отменили и задержали в аэропортах Москвы из-за снега и обледенения дорог. Так, во Внуково задержаны восемь рейсов и отменены еще четыре вылета, в Шереметьево задержаны 12 рейсов, отменены 23, в Домодедово задержан еще 21 рейс.

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