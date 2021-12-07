Вирусолог рассказал о шансах омикрон-штамма стать живой вакциной от COVID-19

Вирусолог, доктор медицинских наук, профессор, главный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн сообщил, что называть омикрон-штамм вакциной от коронавируса преждевременно. В беседе с «Лентой.ру» он отметил, что для подобных заявлений требуются время и исследования.

Ранее вирусолог, член-корреспондент РАН, заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта Петр Чумаков предположил, что омикрон-штамм коронавируса, два случая заражения которым выявили у прилетевших из ЮАР россиян, может стать живой вакциной, потому что у него снижена патогенность.

«Есть оптимистичное мнение о том, что сейчас COVID-19 ускоренно прошел вторую фазу эволюции. Он стал менее патогенным, но при этом одновременно и более заразным, что тоже хорошо», — сказал вирусолог.

Чумаков объяснил, что люди, которые будут инфицированы новым штаммом, станут устойчивыми к болезнетворным вариантам. Помимо этого, специалист предположил, что после появления нового варианта больше не будет локдаунов.

Неизвестные свойства вируса

Выражение «омикрон-штамм может стать живой вакциной» нужно воспринимать образно, считает Альтштейн. Вирусолог заявил, что пока медицина не обладает достаточным количеством данных об этой вариации, чтобы делать такие выводы.

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«Лучшие наши вакцины, которые мы имеем в нашей медицинской практике, — это вакцины против оспы, кори, полиомиелита, ветрянки, краснухи и так далее. Это именно живые вакцины. Это вирус, который сохранил способность размножаться в организме человека, но не приносит ему вреда. Такие вирусы изучаются, отбираются, проверяется их стабильность и их применяют в качестве вакцины. Они лучше, чем антивирусные», — поделился главный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи.

Существует большая вероятность, что на основе омикрон-штамма можно будет получить такую вакцину, заявил Альтштейн. «Для этого надо знать против каких штаммов он может дать иммунитет», — резюмировал он.

Доктор медицинских наук заявил, что с начала пандемии ученые начали объединяться в рабочие группы для создания живых вакцин. К сожалению, добавил вирусолог, пока данных об успешных исследованиях нет. Однако Альтштейн убежден, что пандемию можно будет победить именно после создания живой вакцины и омикрон может быть для этого использован.

Роспотребнадзор подтвердил первые случаи омикрон-штамма в России в понедельник, 6 декабря. Его обнаружили у двоих россиян, которые прилетели из ЮАР. Помимо этого, штаммы коронавируса еще у 10 туристов, чьи ПЦР-тесты оказались положительными, пока определяются.

Во Всемирной организации здравоохранения не исключают, что омикрон способен вытеснить другие штаммы, и уже в ближайшее время половина пациентов в Европе будет заражена именно этим вариантом. Случаи инфицирования новым вариантом вируса зафиксированы как минимум в 38 странах мира.