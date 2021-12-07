Российский самолет из-за тумана ушел к запасному аэропорту в Узбекистане

Самолет из Москвы в Ургенч из-за тумана ушел к запасному аэропорту в Нукусе

Российский самолет, следовавший по маршруту Москва — Ургенч (Узбекистан), не смог приземлиться в аэропорту назначения из-за плохих метеоусловий и был вынужден уйти на запасной аэропорт в Нукусе. Об этом во вторник, 7 декабря, пишет РИА Новости.

«Рейс (...) Москва — Ургенч не смог совершить посадку в аэропорту назначения. В Ургенче сильный туман, горизонтальная видимость 100 метров», — рассказал представитель нукусского аэровокзала.

По его словам, лайнер приземлился в штатном режиме в аэропорту Нукуса в 8:45 по местному времени (6:45 по Москве). В настоящее время самолет с пассажирами ожидает вылета в Ургенч.

Ранее 2 декабря самолет авиакомпании S7, следовавший из Магадана в Новосибирск, совершил экстренную посадку в Иркутске из-за обледенения двигателей. Отмечается, что сейчас идет проверка противообледенительных средств, которыми обрабатывали борт. Также будет дана оценка действиям экипажа.