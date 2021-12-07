Порноактриса пообещала шахматисту Непомнящему ночь за победу над Карлсеном

Порноактриса предложила Непомнящему стать «его королевой на ночь» за титул чемпиона мира

Российская порноактриса, снимающаяся под псевдонимом MihaNika69, обратилась в своем Instagram к российскому гроссмейстеру Яну Непомнящему.

Уроженка Москвы заявила, что очень любит шахматы и пообещала соотечественнику стать его королевой на ночь в случае победы над норвежцем Магнусом Карлсеном в матче за титул чемпиона мира. Порноактриса не уточнила, что имеет в виду под предложением: успех в отдельно взятой партии или завоевание мировой шахматной короны.

Непомнящий и Карлсен провели восемь партий. Шесть встреч завершились вничью, в двух победил норвежец, который ведет со счетом 5:3. Игра состоит из 14 партий, но может закончиться досрочно, если кто-то достигнет отметки в 7,5 набранных очка. За победу дается 1 балл, за ничью — 0,5 очка.

Непомнящий впервые в карьере играет за титул чемпиона мира. Карлсен является действующим обладателем мировой шахматной короны.