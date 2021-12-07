«Челси» сыграет с «Зенитом» в Лиге чемпионов без ряда ведущих игроков

Жоржиньо и Н'Голо Канте не помогу «Челси» в матче Лиги чемпионов против «Зенита»

Лондонский «Челси» оставил вне состава ряд ведущих футболистов команды перед матчем группового этапа Лиги чемпионов против «Зенита». Об этом в ходе пресс-конференции сообщил наставник «аристократов» Томас Тухель, передает портал «Чемпионат».

Тухель заявил, что встречу в Санкт-Петербурге пропустят бразильский хавбек Жоржиньо, французский опорник Н'Голо Канте и хорватский полузащитник Матео Ковачич. Также против «Зенита» не смогут сыграть защитники Трево Чалоба и Бен Чилуэлл.

Матч заключительного шестого тура пройдет 8 декабря на стадионе «Газпром Арена». «Челси» досрочно обеспечил себе участие в плей-офф. В активе команды Тухелья 12 набранных очков.

Вторая строчка в квартете для Зенита недосягаема. Команда Сергея Семака продолжит еврокубковую кампанию в Лиге Европы.

Встреча в Лондоне состоялась 14 сентября. Тогда хозяева одержали победу с минимальным счетом.