Пушков прокомментировал ответ Китая на дипломатический бойкот США Олимпиады-2022

Пушков о реакции Китая на бойкот США Олимпиады-2022 в Пекине: это символический ответ

Член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал ответ посольства Китая на дипломатический бойкот Олимпийских игр в Пекине, который был объявлен Соединенными Штатами. Об этом сенатор написал в Telegram.

«Китай обнародовал свой символический ответ на символический бойкот. Типа, вас и не ждали», — отметил Пушков.

Ранее сообщалось, что посольство Китая назвало решение США о бойкоте Олимпиады политической манипуляцией и «серьезным искажением духа Олимпийской хартии». В ведомстве отметили, что заявление американской стороны — «претенциозное действие».

6 декабря стало известно, что администрация президента Соединенных Штатов Джо Байдена объявит дипломатический бойкот Олимпиады-2022 в Пекине. Уточняется, что данные меры не коснутся самих спортсменов. Дипломатический бойкот предполагает отказ официальных лиц от поездки на Игры.