Власти Швейцарии привлекут военных для ухода за больными COVID-19

Федеральный совет (правительство) Швейцарии принял решение привлечь 2,5 тысячи военных для помощи кантонам в уходе за пациентами, больными COVID-19. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление властей.

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Такие меры были предприняты из-за большого количества случаев заражения коронавирусом. Власти считают, что в ближайшее время органы общественного здравоохранения в кантонах могут достигнуть предела своих возможностей.

Федеральный совет направит военнослужащих на помощь в организации вакцинации, транспортировке пациентов и уходе за больными. Решение об организации военной поддержки должно быть одобрено швейцарским парламентом.

С начала пандемии коронавируса в Швейцарии зарегистрировано более миллиона заразившихся COVID-19. От вируса умерли более 11 тысяч человек. Также стало известно о трех выявленных случаях заражения новым омикрон-штаммом, который ВОЗ признала «вызывающим беспокойство».

11 ноября в ЮАР выявили штамм под кодом B.1.1.529, который назвали греческой буквой омикрон. Министр здравоохранения страны заявил, что новый вариант легко переносится прошедшими вакцинацию пациентами, однако, по некоторым данным, может обходить иммунитет переболевших другими штаммами. Новый штамм был зафиксирован в ряде стран Африки, Австралии, Бразилии, Индии, США, ОАЭ, Саудовской Аравии и нескольких европейских государствах. Ранее стало известно, что омикрон-штамм также был выявлен у двух россиян, прибывших из ЮАР.

