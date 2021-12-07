Девушка познакомилась с возлюбленной 60-летнего отца и удивилась одному факту

Пользовательница Reddit с ником _pearlypearls_ рассказала историю о том, как познакомилась с новой возлюбленной 60-летнего отца и удивилась одному факту о ней. По словам 19-летней девушки, ее неприятно поразило то, как сильно 23-летняя подруга родителя оказалась похожа на нее.

Авторша поста рассказала, что познакомилась с новой возлюбленной отца несколько недель назад. «Девушка моего отца выглядит в точности так же, как я. У нас одинаковый вкус в одежде, похожие манеры и голоса. Мы выглядим одинаково, и это очень пугает», — поделилась она.

Героиня истории добавила, что они оказались настолько похожи, что официантка в кафе приняла их за сестер-близнецов. «Мне было так стыдно, когда работница заведения поняла, что это была его девушка, а не дочь», — призналась она. Пользовательница добавила, что чувствовала себя некомфортно, когда заметила, как официантка обсуждает это с коллегами.

После этого дочь решила серьезно поговорить с отцом. Она сообщила ему, что не будет больше проводить время с ним и его возлюбленной, если он только не собирается расстаться с ней. В ответ родитель назвал ее поведение глупым и подчеркнул, что она совсем не похожа на его новую подругу.

В комментариях многие юзеры поддержали девушку. «Мне 60 лет, и, хотя мне приятно общаться с молодыми людьми, я не могу представить, как встречаюсь с кем-то моложе меня больше чем на десять лет. Моим детям уже около 30 лет, и мысль о том, чтобы встречаться с кем-то их возраста, кажется плохой», «Ваш отец почти в три раза старше своей подруги, эта разница ужасна. Мне только 33 года, но 23-летние молодые люди уже выглядят для меня как дети», — написали комментаторы.

Ранее другая пользовательница Reddit поделилась историей о том, как рассказала о своей профессии и заработке членам семьи, после чего те перестали с ней общаться. По словам женщины, ее родственникам не понравилось то, что она работает няней для двух детей с особенностями.