В ДНР рассказали об ожиданиях от переговоров Путина и Байдена

Заместитель начальника Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Эдуард Басурин рассказал об ожиданиях от переговоров президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена в эфире телеканала «Россия 24», передает ТАСС.

«У нас, конечно, ждут, что наступит мир», — поделился Басурин. По его словам, при желании США могут предотвратить кровопролитие в Донбассе, и тогда гражданская война на Украине закончится. При этом он подчеркнул, что развитие дальнеших событий и то, хотят ли США мира или эскалации, станет понятно через несколько дней после беседы президентов.

Переговоры Владимира Путина и Джо Байдена прошли 7 декабря по специальному каналу видеосвязи. В частности, американский лидер озвучил обеспокоенность США и европейских союзников наращиванием российских сил у границ Украины и дал понять, что они ответят решительными экономическими и иными мерами в случае военной эскалации.

Кроме того, на саммите поднимались темы стратегической стабильности и кибербезопасности. Еще одним направлением беседы стали «региональные темы, например Иран», отметили в Вашингтоне.